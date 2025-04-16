РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Прекрасно!В Таджикистане пр...
  • Боцман
    Сколько домов затоплено при наводнении?хоть одна пад..а из Азии оказала помощь ?В результате земл...
  • Наталья Середа
    Храни вас Господи, ребятушки❤️Российские войска...

В мэрии притормозили проект благоустройства набережной Исети до парка Маяковского

В мэрии притормозили проект благоустройства набережной Исети до парка Маяковского

Реконструкция набережной Исети от улицы Декабристов до парка Маяковского пока остается под вопросом. Как сообщила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова депутатам, планы по ремонту этого участка не внесены в действующие муниципальные программы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх