В мэрии притормозили проект благоустройства набережной Исети до парка Маяковского

Реконструкция набережной Исети от улицы Декабристов до парка Маяковского пока остается под вопросом. Как сообщила директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова депутатам, планы по ремонту этого участка не внесены в действующие муниципальные программы.
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