МОЯ СТРАНА

6 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Блинов
    Расстреливать!!!Замы министра обо...
  • Юрий Вершинин
    Могут выразить глубокий протест.Ультиматум США к ...
  • Алексей Сафронов
    Автор попробовал аргументировать свои рассуждения о ныне происходящем в России на основе "высказываний Коротченко" и ...Вы вместо обвинен...

Немецкие танкисты пожаловались на плохую обучаемость украинских военных

Немецкие танкисты пожаловались на плохую обучаемость украинских военных

flickr.com | 7th Army Joint Multinational Training Command from Grafenwoehr, Germany, CC BY 2.0 Начальник штаба Команды специальной подготовки Европейской учебной миссии полковник Хайко Диль рассказал, что украинским военным трудно дается обучение военной технике.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх