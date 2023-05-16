Немецкие танкисты пожаловались на плохую обучаемость украинских военных

flickr.com | 7th Army Joint Multinational Training Command from Grafenwoehr, Germany, CC BY 2.0 Начальник штаба Команды специальной подготовки Европейской учебной миссии полковник Хайко Диль рассказал, что украинским военным трудно дается обучение военной технике.
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