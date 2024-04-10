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Замглавы Оренбурга Кудинов: уровень воды в реке Урал поднялся почти на 50 см

Замглавы Оренбурга Кудинов: уровень воды в реке Урал поднялся почти на 50 см

В Оренбурге вода подошла к жилым домам в микрорайоне Заречный. Первый заместитель главы города Алексей Кудинов заявил, что река Урал за ночь поднялась почти на полметра, до 965 сантиметров, и продолжит повышаться.

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