Младшие офицеры воинских частей ВВО прошли входной контроль в рамках учебно-методического сбора

Огнем из боевых машин пехоты БМП-2 офицеры нанесли огневое поражение целям, имитирующим живую и бронированную силу противника.
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