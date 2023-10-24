ВСУ за прошлую неделю лишились 14 единиц авиатехники. Об их уничтожении доложило Минобороны России. Это можно объяснить хорошей разведкой и грамотными действиями российских расчётов ПВО и лётчиков-истребителей.
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