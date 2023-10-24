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Мировое обозрение

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ВСУ за прошлую неделю лишились 14 единиц авиатехники

ВСУ за прошлую неделю лишились 14 единиц авиатехники

ВСУ за прошлую неделю лишились 14 единиц авиатехники. Об их уничтожении доложило Минобороны России.   Это можно объяснить хорошей разведкой и грамотными действиями российских расчётов ПВО и лётчиков-истребителей.

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