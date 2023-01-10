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Стоит ли южноуральцам бояться нового штамма коронавируса «кракен»

Стоит ли южноуральцам бояться нового штамма коронавируса «кракен»

Врачи настаивают: ревакцинироваться нужно обязательно. По данным областного минздрава, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом не увеличивается.

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