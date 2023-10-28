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Генерал ФСБ Михайлов назвал причастными к покушению на Царева «засланцев» Киева

Генерал ФСБ Михайлов назвал причастными к покушению на Царева «засланцев» Киева

Руководитель Центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Михайлов назвал вероятную причину покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева в Ялте.

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