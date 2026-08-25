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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Хоккей не очень популярен на Северном Кавказе, для меня это странно. Есть песня: «В хоккей играют настоящие мужчины», а здесь настоящие мужчины»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о перспективах развития хоккея на Северном Кавказе. 25 августа прошла торжественная церемония открытия ледовой арены «Ахмат» в Грозном.

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