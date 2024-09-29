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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тихонов: «Гегемония Америки приходит к концу, надо России становиться правящей страной на земном шаре. Во всех сферах и тем более в спорте»

Четырехкратный олимпийский чемпион отреагировал, в частности, на решение Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов.

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