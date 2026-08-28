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Суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам лишения свободы

Суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам лишения свободы

Алексей Арестович © alexey.arestovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича к 11 годам лишения свободы.

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