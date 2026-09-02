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Школы креативных индустрий откроют в Ивантеевке, Дубне и Королеве осенью

Школы креативных индустрий откроют в Ивантеевке, Дубне и Королеве осенью

В апреле 2025 года Мособлдума создала законодательную базу для поддержки творческих отраслей. В новом учебном году сеть профильных школ дополнили три новые площадки, сообщили в региональном парламенте Первая открылась в 2024 году на базе детской школы искусств имени Я.

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