Школы креативных индустрий откроют в Ивантеевке, Дубне и Королеве осенью

В апреле 2025 года Мособлдума создала законодательную базу для поддержки творческих отраслей. В новом учебном году сеть профильных школ дополнили три новые площадки, сообщили в региональном парламенте Первая открылась в 2024 году на базе детской школы искусств имени Я.