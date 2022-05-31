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Японии не намерена выходить из проекта «Сахалина-2», даже если ее «попросят уйти»

Японии не намерена выходить из проекта «Сахалина-2», даже если ее «попросят уйти»

«"Сахалин-2" — это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям.

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