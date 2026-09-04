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Хватило бы Новосельцеву зарплаты на такую жизнь? Проверяем “Служебный роман” по ценам 1977 года

Хватило бы Новосельцеву зарплаты на такую жизнь? Проверяем “Служебный роман” по ценам 1977 года

В самом начале «Служебного романа» Анатолий Новосельцев приходит на работу уже с финансовой проблемой: Вовка опять порвал ботинки, а до получки нужно где-то раздобыть 20 рублей.

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