Москва готовится к празднованию китайского Нового года: что ждет жителей и гостей столицы Ольга ВайленкоРоссийская столица с нетерпением ожидает наступления китайского Нового года, и в этом году город предлагает уникальные возможности для всех желающих окунуться в атмосферу восточного праздника.