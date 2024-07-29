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  • Sergio Myn
    Сдох стилист! ...а пИвец остался, па*ла!Скончался звездны...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Скончался паликмахер, или, как правильно, цирюльник, а родился то ли "певец", то ли "певун", век не слышать этого гол...Скончался звездны...
  • Лариса Николаева
    Так панночках помэрла или не?Скончался звездны...

Скончался звездный стилист Сергей Зверев

Скончался звездный стилист Сергей Зверев

Певица Sandra Top с размахом отметила 18-летие. Исполнительницу хита "Ромашки" поздравили певица и актриса Алена Кравец, балерина Анастасия Волочкова, певец Сергей Зверев.

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Комментарии
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ЛН
Лариса Николаева
Так панночках помэрла или не?
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7 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Скончался паликмахер, или, как правильно, цирюльник, а родился то ли &quot;певец&quot;, то ли &quot;певун&quot;, век не слышать этого голоса! Ему бы сидеть на отхожем месте и кричать: &quot;ЗАНЯТО!&quot;
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3 час.
Sergio Myn
Сдох стилист! ...а пИвец остался, па*ла!
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2 час.

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