Певица Sandra Top с размахом отметила 18-летие. Исполнительницу хита "Ромашки" поздравили певица и актриса Алена Кравец, балерина Анастасия Волочкова, певец Сергей Зверев.
Скончался звездный стилист Сергей Зверев
Комментарии
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ЛН
Лариса Николаева
Так панночках помэрла или не?
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7 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Скончался паликмахер, или, как правильно, цирюльник, а родился то ли "певец", то ли "певун", век не слышать этого голоса! Ему бы сидеть на отхожем месте и кричать: "ЗАНЯТО!"
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3 час.
Sergio Myn
Сдох стилист! ...а пИвец остался, па*ла!
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2 час.
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