РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Оркина
    Дожили! Дети мигрантов уже вовсю выплёскивают свою ненависть к россиянам. Вон из России! Всеми семействами в полном с...СК проводит прове...
  • Eduard
    Ходят как беспризорники!СК проводит прове...
  • Варлам Устрялов
    надо отправить на родину идиотов. без права приезда в Россию навсегда.В Обнинске дети р...

Минобороны России и Узбекистана подписали план стратегического партнерства

Минобороны России и Узбекистана подписали план стратегического партнерства

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной области на 2026-2030 года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх