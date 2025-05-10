Минобороны России и Узбекистана подписали план стратегического партнерства

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной области на 2026-2030 года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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