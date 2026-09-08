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Bloomberg: пророссийские политики приближаются к власти в крупнейших странах ЕС

Bloomberg: пророссийские политики приближаются к власти в крупнейших странах ЕС

Правые партии, стремящиеся к улучшению отношений с Россией, приближаются к власти в трёх крупнейших странах Европы, отмечает агентство Bloomberg после победы немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт.

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