В Калининграде открыли выставку, посвященную пути русской армии в Париж

Выставку из фондов Бородинского военно-исторического музея-заповедника «1812–1814 гг. Победный путь русской армии от Москвы до Парижа» открыли в Калининградском областном историко-художественном музее, сообщает пресс-служба КОИХМ 10 октября в соцсети «ВКонтакте».
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