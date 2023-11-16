Лидер оппозиции Израиля Лапид призвал Нетаньяху уйти в отставку

Лидер парламентской оппозиции Израиля, глава партии "Еш атид" Яир Лапид призвал действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху покинуть занимаемую должность, не дожидаясь окончания операции по уничтожению ХАМАС.
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