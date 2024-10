Мальчики в трусах

praprotniks praprotniksgmailcom

Pri nas v Sloveniji, so se KONEC II. SVET. VOJNE 15. maja utaborili ( 9. maja 1944 je bilo konec vojne ) VLASOVCI, ki so bežali pred RDEČO ARMADO v naročje Angležom. Pokradli so vse, kar so mogli. Mojemu staremu atu so vzeli še edina očala, ki jih je imel.