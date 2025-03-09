Вторая магнитная буря за сутки накрыла Землю

РЕН ТВ С ночи 9 марта на Земле наблюдается заметное ухудшение геомагнитной обстановки. Как пояснили сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, причиной этому является корональная дыра на Солнце.
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