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"Бонды и подушка". Экономист рассказал, как правительство будет закрывать дыру в бюджете

"Бонды и подушка". Экономист рассказал, как правительство будет закрывать дыру в бюджете

В крайнем случае ЦБ заставит банки купить государственные облигации, заявил amic.ru финансовый аналитик Дефицит федерального бюджета за январь-август 2026 года несколько больше запланированного, однако ситуацию не стоит драматизировать – у правительства есть инструменты для его покрытия, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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