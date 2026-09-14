"Бонды и подушка". Экономист рассказал, как правительство будет закрывать дыру в бюджете

В крайнем случае ЦБ заставит банки купить государственные облигации, заявил amic.ru финансовый аналитик Дефицит федерального бюджета за январь-август 2026 года несколько больше запланированного, однако ситуацию не стоит драматизировать – у правительства есть инструменты для его покрытия, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.