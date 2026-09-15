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Финал ЛЧ в 2028 году пройдет в Мюнхене, в 2029-м – на «Камп Ноу» в Барселоне. Астана примет Суперкубок УЕФА в 2028-м

УЕФА объявил места проведения финальных матчей еврокубков в ближайшие два сезона. Финал Лиги чемпионов сезона-2027/28 пройдет на « Альянц Арене » в Мюнхене.

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