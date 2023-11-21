Врач Звонков: подавившемуся человеку нельзя стучать по спине

Человека, подавившегося едой или каким-либо инородным предметом, не рекомендуется стучать по спине. В таких ситуациях лучше использовать прием Геймлиха, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков в эфире радио Sputnik.
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