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Врач Звонков: подавившемуся человеку нельзя стучать по спине

Врач Звонков: подавившемуся человеку нельзя стучать по спине

Человека, подавившегося едой или каким-либо инородным предметом, не рекомендуется стучать по спине. В таких ситуациях лучше использовать прием Геймлиха, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков в эфире радио Sputnik.

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