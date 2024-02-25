В федеративной Аргентине начался бунт региональных элит против президента Милея

Провинции Аргентины, где осуществляется добыча нефти и газа, пригрозили федеральным властям страны прекратить поставки в остальные регионы с 28 февраля из-за спора по поводу финансирования с президентом Хавьером Милеем.
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