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В федеративной Аргентине начался бунт региональных элит против президента Милея

В федеративной Аргентине начался бунт региональных элит против президента Милея

Провинции Аргентины, где осуществляется добыча нефти и газа, пригрозили федеральным властям страны прекратить поставки в остальные регионы с 28 февраля из-за спора по поводу финансирования с президентом Хавьером Милеем.

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