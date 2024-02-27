Доисторическая малышка Люба продолжает курсировать по стране

В этот раз мамонтёнка, пролежавшего в вечной мерзлоте 42 тысячи лет, увидят челябинцы. С 16 марта в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске заработает выставка «Долгий сон мамонтёнка Любы», которая продлится до июня.