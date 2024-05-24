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Курские новости

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Жителей нескольких домов в Курске предупредили об отключении электричества

Жителей нескольких домов в Курске предупредили об отключении электричества

В связи с плановыми работами по ремонту на электросетях 24 мая в Курске в Центральном округе несколько домов останутся без светаВ связи с плановыми работами по ремонту на электросетях 24 мая в Курске в Центральном округе несколько домов останутся без света.

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