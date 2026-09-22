Закрытый суд на Урале: что скрывает спор КУМЗа и «Русала»

Объединённая компания «Русал» (Российский алюминий, UC Rusal) предложила российским потребителям новую формулу цены на алюминий, которая может снизить стоимость металла на $40–100 за тонну.
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