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Единая лига ВТБ. «Енисей» в гостях сыграет с «Минском»

В субботу, 4 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в матче группы Б красноярский «Енисей» проведет гостевую встречу с белорусским «Минском».

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