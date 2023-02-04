Единая лига ВТБ. «Енисей» в гостях сыграет с «Минском»

В субботу, 4 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в матче группы Б красноярский «Енисей» проведет гостевую встречу с белорусским «Минском».
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