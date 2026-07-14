Макрон выдал Зеленскому лицензии на ракеты, тот ему - орден Свободы Обещание Трампа выдать Киеву лицензию на производство зенитных ракет PAC-3 для комплексов Patriot.
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Макрон выдал Зеленскому лицензии на ракеты, тот ему - орден Свободы Обещание Трампа выдать Киеву лицензию на производство зенитных ракет PAC-3 для комплексов Patriot.
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