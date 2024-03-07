Бойцы из Архангельской области, участвующие в СВО, получили гумпомощь

В одном из районов ДНР находится подразделение авиационной разведки, в котором служат наши земляки. От Ненецкого автономного округа и губернаторского центра «Вместе мы сильнее» бойцам было передано два автомобиля, компьютерная техника и гуманитарная помощь.
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