Заброшенный пустырь превратился в сквер благодаря тверичам

Заброшенный пустырь превратился в сквер в микрорайоне «Юность» в Твери на улице Артюхиной — территория победила в рейтинговом голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
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