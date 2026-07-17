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Заброшенный пустырь превратился в сквер благодаря тверичам

Заброшенный пустырь превратился в сквер благодаря тверичам

Заброшенный пустырь превратился в сквер в микрорайоне «Юность» в Твери на улице Артюхиной — территория победила в рейтинговом голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

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