Лазарева повысили

У Театра Российской армии спустя три года после ухода Бориса Морозова появился главный режиссер. Им. Александр Лазарев РИА Новости У Театра Российской армии спустя три года после ухода Бориса Морозова появился главный режиссер.
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