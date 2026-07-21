После угроз Трампа ударить по ядерным объектам Ирана в воздух подняты B-1 Lancer

Одновременно с заявлениями Дональда Трампа о возможных ударах по иранским ядерным объектам, в частности по объекту в районе горы Коланг, с территории Британии в воздух были подняты несколько сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer ВВС США.