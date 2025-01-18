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В Катаре заявили о 13 месяцах, "бессмысленно потраченных" на переговоры по Газе

В Катаре заявили о 13 месяцах, "бессмысленно потраченных" на переговоры по Газе

REUTERS/Amir Cohen Израиль и палестинская группировка ХАМАС бессмысленно потратили 13 месяцев на переговоры, поскольку текст заключенного соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников был подготовлен и согласован еще в декабре 2023 года.

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