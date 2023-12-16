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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Аналитик Осадчий рассказал, каким будет курс рубля в 2024 году

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря, связал курс рубля со спросом на произведенные в нашей стране товары и экспортные цены, подчеркнув, что его формирование остается плавающим.

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