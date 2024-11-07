Соучредитель FTX Гари Ван пытается избежать тюремного срока до вынесения приговора

Гари Ван, один из основателей криптобиржи FTX, ожидает вынесения приговора 20 ноября в Нью-Йорке. Адвокаты просят суд не назначать ему тюремного заключения, ссылаясь на его сотрудничество со следствием и незнание масштабов мошенничества.
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