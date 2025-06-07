Украина перенесла сроки обмена военнопленными на неопределённый срок

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что Россия с 6 июня в соответствии со Стамбульскими договоренностями приступила к передаче украинской стороне 6 тысяч тел погибших военных ВСУ, а также к реализации обмена раненными и тяжелобольными военнопленными.