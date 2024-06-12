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Регионы России

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Сбер запустит льготные программы для малого и среднего бизнес на Донбассе

Сбер запустит льготные программы для малого и среднего бизнес на Донбассе

Сбербанк анонсировал открытие первых 16 отделений в новых регионах России до конца июля 2024 года. Эти подразделения будут предоставлять льготные программы для предпринимателей и малого и среднего бизнеса на Донбассе, что станет важной частью реализации государственной программы социально-экономического развития новых территорий.

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