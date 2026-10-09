Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новак: Россия готова поставить на мировой рынок 1,8 млн тонн дизеля до конца года

Новак: Россия готова поставить на мировой рынок 1,8 млн тонн дизеля до конца года

Россия готова поставить 1,8 млн тонн дизельного топлива на мировые рынки до конца 2026 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

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