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    Я надрывала мышцы в местном финтес-салоне.                           Хотелось выглядеть покруче, чем Сильвестр Сталло...Как-то раз в поэт...

Как-то раз в поэтический клуб пришла стриптизерша…

Как-то раз в поэтический клуб пришла стриптизерша…

Слава Сэ (псевдоним латвийского автора Вячеслава Солдатенко) — латвийский прозаик, автор блога pesen-net в ЖЖ, полюбившийся читателям трогательными и смешными рассказами о самом романтическом литературном сантехнике.

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Комментарии
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Н
Наталья
Фраза &quot;Их дочери...&quot; даёт ответ на главный вопрос жизни: &quot;Почему все мужья любят повзрослевших дочерей, хотя хотели сыновей?&quot; Потому что девочки напоминают им жен в молодости, а не сегодняшных спутниц жизни.
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13 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Я надрывала мышцы в местном финтес-салоне.                           Хотелось выглядеть покруче, чем Сильвестр Сталлоне.                 От тяжести нагрузок сил не было даже орать,                                 Усталою придя домой, тут же начинала жрать и жрать.                 Мечта ж осталась, что где-нибудь в стриптиз-салоне,                 Порхаю легкой бабочкою я на стальном пилоне! (&quot;Борцам за здоровый образ жизни&quot; посвящается.).                                     Кстати, Карл Густав Юнг сказал: &quot;Психически нездоровые люди всегда стремятся к &quot;здоровому образу жизни!&quot;. Да и понятно! Духовная пустота всегда ведет к мысли: &quot;Я не правильно живу, ем дурную пищу, не занимаюсь спортом, нахожусь всё время в депрессии...!&quot;. А рассказ точно списан с жизни
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7 час.

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