Слава Сэ (псевдоним латвийского автора Вячеслава Солдатенко) — латвийский прозаик, автор блога pesen-net в ЖЖ, полюбившийся читателям трогательными и смешными рассказами о самом романтическом литературном сантехнике.
Как-то раз в поэтический клуб пришла стриптизерша…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Фраза "Их дочери..." даёт ответ на главный вопрос жизни: "Почему все мужья любят повзрослевших дочерей, хотя хотели сыновей?" Потому что девочки напоминают им жен в молодости, а не сегодняшных спутниц жизни.
Ответить
13 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Я надрывала мышцы в местном финтес-салоне. Хотелось выглядеть покруче, чем Сильвестр Сталлоне. От тяжести нагрузок сил не было даже орать, Усталою придя домой, тут же начинала жрать и жрать. Мечта ж осталась, что где-нибудь в стриптиз-салоне, Порхаю легкой бабочкою я на стальном пилоне! ("Борцам за здоровый образ жизни" посвящается.). Кстати, Карл Густав Юнг сказал: "Психически нездоровые люди всегда стремятся к "здоровому образу жизни!". Да и понятно! Духовная пустота всегда ведет к мысли: "Я не правильно живу, ем дурную пищу, не занимаюсь спортом, нахожусь всё время в депрессии...!". А рассказ точно списан с жизни
Ответить
7 час.
Свежие комментарии