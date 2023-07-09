Как-то раз в поэтический клуб пришла стриптизерша…

ВЗ

Вячеслав Зязев

Я надрывала мышцы в местном финтес-салоне. Хотелось выглядеть покруче, чем Сильвестр Сталлоне. От тяжести нагрузок сил не было даже орать, Усталою придя домой, тут же начинала жрать и жрать. Мечта ж осталась, что где-нибудь в стриптиз-салоне, Порхаю легкой бабочкою я на стальном пилоне! ("Борцам за здоровый образ жизни" посвящается.). Кстати, Карл Густав Юнг сказал: "Психически нездоровые люди всегда стремятся к "здоровому образу жизни!". Да и понятно! Духовная пустота всегда ведет к мысли: "Я не правильно живу, ем дурную пищу, не занимаюсь спортом, нахожусь всё время в депрессии...!". А рассказ точно списан с жизни