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Добрый Мир

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Управляемые и высокоточные западные комплексы вдруг оказались не такими управляемыми и не такими точными. Российские РЭБ сильнее

Управляемые и высокоточные западные комплексы вдруг оказались не такими управляемыми и не такими точными. Российские РЭБ сильнее

2 дня назад 3,8K прочитали Великие и ужасные высокоточные управляемые западные ракеты не смогли противостоять российским системам РЭБ.

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