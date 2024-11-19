Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пхеньян поставил России более девяти миллионов снарядов – постпред Южной Кореи при ООН

Пхеньян поставил России более девяти миллионов снарядов – постпред Южной Кореи при ООН

Сотни северокорейских заводов загружены военными заказами из России. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Южной Кореи при организации Хван Чжун Гук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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