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Царьград

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В Краснодаре спустя 1,5 месяца полностью обновили асфальт по улице Северной

В Краснодаре спустя 1,5 месяца полностью обновили асфальт по улице Северной

Дорожникам осталось лишь нанести разметку на нескольких участках и установить знаки дорожного движения.

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