Мужчина стоял вблизи железнодорожного перегона и вел себя подозрительно В Алтайском крае 34-летнего жителя приговорили к трем годам условно за незаконное хранение марихуаны, сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.
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