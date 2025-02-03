Атака ВСУ: в Волгограде раздалось более полусотни взрывов

Минувшей ночью Волгоград подвергся самой массированной атаке ВСУ за последнее время. Очевидцы сообщили, что слышали, по меньшей мере, 50 взрывов в разных районах города, а некоторые рассказали о звуках автоматной очереди.
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