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Атака ВСУ: в Волгограде раздалось более полусотни взрывов

Атака ВСУ: в Волгограде раздалось более полусотни взрывов

Минувшей ночью Волгоград подвергся самой массированной атаке ВСУ за последнее время. Очевидцы сообщили, что слышали, по меньшей мере, 50 взрывов в разных районах города, а некоторые рассказали о звуках автоматной очереди.

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