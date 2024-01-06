"Свобода"(тм) и "авторитаризм"

Опять раскачивают всю эту унылую шнягу про «демократии против авторитаризмов».Например, унылый Надеждин пишет убогие тексты про "Новую Надежду" для особо инфантильных фанатов ЗВ.
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