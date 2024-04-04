Легендарный бразильский футболист оценил чемпионат мира в России

Легендарный бразильский футболист Кафу оценил чемпионат мира 2018 года в России. «У вас в стране прошел невероятный чемпионат мира! То, как был организован турнир — просто сумасшествие!» — заявил бывший спортсмен.
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