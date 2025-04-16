Владелец компании Lego и друг короля Дании погиб, катаясь на лыжах в Швейцарии

Global Look Press / Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency Владелец контрольного пакета производителя детских конструкторов Lego, вице-президент компании Lego Kirkbi Майкл Хэлби погиб в Швейцарии во время катания на горных лыжах.
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