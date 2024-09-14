Военный эксперт из Луганской Народной Республики Андрей Марочко проинформировал о том, что военное руководство киевского режима отправило на купянский участок линии боевого соприкосновения крупную группировку, которая состоит из нацистских батальонов и наёмнических подразделений.
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